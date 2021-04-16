لقاء بين رئيسي برلماني أذربيجان ومولدوفا في سانت بطرسبورغ

سانت بطرسبورغ ، 16 أبريل، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا 16 ابريل اليوم برئيسة برلمان مولدوفا زينايدا غريتشاني في سانت بطرسبورغ.

أفادت أذرتاج أن رئيسة المجلس الوطني رحبت بزميلتها المولدوفية مفيدة أن هذا اللقاء فرصة سانحة لبحث آفاق التعاون المثمر الثنائي. وقالت غفاروفا إن الفعاليات المتبادلة ضمن الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة تسهم في تطوير العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين الأذربيجانية والمولدوفية ايضا.

واكد الجانبان في اللقاء على أن فريقي الصداقة البرلمانيين الناشطين لدى برلماني أذربيجان ومولدوفا يساهمان في تنمية العلاقات البرلمانية ايضا.

واشارت الى أن نزاع قراباغ الجبلية قد ظلت في الماضي بالنسبة لاذربيجان قائلة إن أذربيجان قد حررت اراضيها المحتلة منذ 30 سنة نتيجة الحرب الوطنية الـ44 يوما بقيادة القائد الاعلى إلهام علييف. وقدمت معلومات مفصلة حول اعمال اعادة البناء والتأهيل مبلغة أن أرمينيا ما زالت تخرق القانون الانساني الدولي رغم جميع الدعوات وتمتنع عن تقديم خريطة الاراضي الملغومة الى أذربيجان.

اعربت رئيسة برلمان مولدوفا زينايدا غريتشاني عن الارتياح من اللقاء بزميلتها الأذربيجانية مفيدة أن بلادها مهتمة بالتعاون مع أذربيجان وتحدثت عن وجوب اغتنام الفرص الموجودة من اجل ذلك.

وخلال المحادثة جرى تبادل الاراء حول آفاق تنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين والعلاقات الاقتصادية والتجارية وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج