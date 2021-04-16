الأمن الغذائي يحظر استيراد لحم الطير والبيض من ألمانيا والتشيك والسويد

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية اعلنت ظهور انفلونزا الطيور الخطيرة في العاصمة الألمانية برلين واربع مناطق في التشيك وثلاث مناطق في المملكة السويدية. وقررت الامن الغذائي بحظر استيراد لحم الطير والبيض من المناطق المذكورة مع اشعار جهاز الجمارك بالامر طالبة بتشديد اجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد الاوروبية المشار اليها او تعبر اراضي البلد بالترانزيت.