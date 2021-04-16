  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الأمن القومي يحبط محاولة تسويق المواد المشعة في جورجيا

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]

    تبيليسي، 16 أبريل، أذرتاج

    أحبط موظفو جهاز الأمن القومي في جورجيا محاولة تسويق المواد المشعة في البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الامن القومي الجورجي أن اثنين موقوفين حاولا تسويق المواد المشعة "أميريتسين 241 المعروفة بـ أي أم 241 في مدينة كوتايسي مقابل 300 ألف اورو.

    وهذه المادة المشعة خطيرة للغاية على جسم الانسان.

    وفتح ملف جنائي بحق المعتقلين الاثنين.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :الأمن القومي يحبط محاولة تسويق المواد المشعة في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٩]
    رئيس البرلمان الجورجي لرئيس أرمينيا: حرب قراباغ غيرت المنظر الجيوسياسي القائم في المنطقة تغييرا جذريا
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣٦]
    اتصال هاتفي بين الرئيس التركي والامين العام للناتو
    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٥‎]
    كازاخستان تنظر في مسألة تقليل عدد رحلات جوية مع تركيا بسبب الجائحة
    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٩]
    إيران تسلم مذكرة احتجاج الى السفير البرتغالي
    الأمن القومي يحبط محاولة تسويق المواد المشعة في جورجيا