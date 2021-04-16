الأمن القومي يحبط محاولة تسويق المواد المشعة في جورجيا

تبيليسي، 16 أبريل، أذرتاج

أحبط موظفو جهاز الأمن القومي في جورجيا محاولة تسويق المواد المشعة في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الامن القومي الجورجي أن اثنين موقوفين حاولا تسويق المواد المشعة "أميريتسين 241 المعروفة بـ أي أم 241 في مدينة كوتايسي مقابل 300 ألف اورو.

وهذه المادة المشعة خطيرة للغاية على جسم الانسان.

وفتح ملف جنائي بحق المعتقلين الاثنين.

عزيزوف مراسل أذرتاج