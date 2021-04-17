توقيع مذكرة تفاهم في التعاون بين جامعة نخجوان واكاديمية لودز للعلوم الانسانية والاقتصادية في بولندا
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٢٢]
نخجوان، 16 أبريل، أذرتاج
وقعت جامعة نخجوان مع اكاديمية لودز للعلوم الانسانية والاقتصادية في بولندا على مذكرة تفاهم للتعاون.
أفادت أذرتاج عن بيان الجامعة النخجوانية أن الوثيقة الموقع عليها لمدة 5 سنوات تنص على اجراء المؤسستين العلمية التبادل بالطلبة والاساتذة والفعاليات العلمية المشتركة وتنظيم مؤتمرات وفعاليات علمية اخرى دولية. هذه اول وثيقة دولية توقعها جامعة نخجوان مع المؤسسة العلمية في بولندا.
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