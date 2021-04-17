نخجوان، 16 أبريل، أذرتاج وقعت جامعة نخجوان مع اكاديمية لودز للعلوم الانسانية والاقتصادية في بولندا على مذكرة تفاهم للتعاون. أفادت أذرتاج عن بيان الجامعة النخجوانية أن الوثيقة الموقع عليها لمدة 5 سنوات تنص على اجراء المؤسستين العلمية التبادل بالطلبة والاساتذة والفعاليات العلمية المشتركة وتنظيم مؤتمرات وفعاليات علمية اخرى دولية. هذه اول وثيقة دولية توقعها جامعة نخجوان مع المؤسسة العلمية في بولندا.

AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة تفاهم في التعاون بين جامعة نخجوان واكاديمية لودز للعلوم الانسانية والاقتصادية في بولندا

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