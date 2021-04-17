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    لجنة الاحصاء تناقش مع اليونسف مسائل التعاون

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣٣]

    باكو، 17 أبريل (أذرتاج).

    ناقش رئيس لجنة الإحصاء الحكومية طاهر بوداقوف مع رئيس مندوبية منظمة اليونسف في اذربيجان ادوارد كارواردين مسائل التعاون.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة ان اللقاء شهد مناقشة آفاق برنامج المنظمة لاذربيجان لفترة ما بين عامي 2021-2025 ومسائل تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.

    AZERTAG.AZ :لجنة الاحصاء تناقش مع اليونسف مسائل التعاون
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