الجمعية العامة لاتحاد وكالات الانباناء الاوروبية تنظم لاول مرة عبر الاتصال المرئي

باكو، 17 أبريل (أذرتاج).

ستنظم الجمعية العامة لاتحاد وكالات الانباء الاوروبية (ايانا) لأول مرة عبر الاتصال المرئي.

افادت وكالة أذرتاج ان القرار بهذا الصدد اتخذ في الاجتماع الاستثنائي لاتحاد إيانا. شارك في الاجتماع الافتراضي رؤساء 30 وكالة انباء أعضاء في المنظمة، بمن فيهم رئيس هيأة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف.

ارتأى المشاركون في الاجتماع تنظيم الجمعية العامة للاتحاد عبر الاتصال المرئي بسبب القيود المفروضة نتيجة الجائحة ونظام الحجر الصحي. من المقرر ان تنظم الجمعية العامة للاتحاد في الفترة ما بين 19-21 مايو لهذا العام بالتزامن مع المؤتمر الصيفي للاتحاد.

يجب الذكر ان اتحاد وكالات الانباء الاوروبي تأسس عام 1956 في ستراسبورغ ويضم في عضويته 32 وكالة انباء رئيسية. اذرتاج عضو في الاتحاد منذ عام 2008.