رئيس البرلمان الجورجي لرئيس أرمينيا: حرب قراباغ غيرت المنظر الجيوسياسي القائم في المنطقة تغييرا جذريا
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥٩]
تبيليسي، 17 أبريل، أذرتاج
قال أرجيل تالاكوادزي إن حرب قراباغ غيرت المنظر الجيوسياسي القائم في المنطقة تغييرا جذريا.
أفادت أذرتاج عن تالاكوادزي رئيس البرلمان الجورجي قوله في لقاء جمعه مع رئيس أرمينيا أرمن ساركيسيان الذي يزور تبيليسي حاليا إنه من الواجب للغاية أن تستمر مباحثات السلام من اجل التوصل الى الاستقرار طويل الاجل في المنطقة.
عزيزوف مراسل أذرتاج
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