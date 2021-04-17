مقطع فيديو لقرية داش ويسلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
باكو، 17 ابريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية داش ويسلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16186538214891960121.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥٠]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٥]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٤]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٧]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٤]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣١]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:١٤]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٦]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٠]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٧]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣٧]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك