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    إنشاء حديقة الاخوة الاذربيجانية التركية في قوبا

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٣٨]

    قوبا، 17 أبريل (اذرتاج).

    تنشأ في حديقة الاخوة الاذربيجانية التركية في مدينة قوبا شمال اذربيجان.

    أفاد مراسل اذرتاج ان الحديقة تنشأ في شارع عليقولو نريمانوف وجلب الى تصميمها خبراء من اذربيجان وتركيا.

    عرض الحديقة 24 وطولها 60 مترا. سترسم في الحديقة نجمة وهلالان رمزيان موجودان في علمي كلا البلدين الشقيقين.

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