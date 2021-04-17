ولادة 20 ألفا و984 مولود جديد في أذربيجان خلال يناير - فبراير

باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ولد 20 ألفا و984 مولود جديد في أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 13 مولود جديد.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.2 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.8 في المائة منهم هن الإناث.

ولد 510 مولود جديد توائم و9 منهم ثلاثة توائم.

وسجلت 13 ألفا و338 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 8.2 حالة.