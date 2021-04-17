مشغلات الرحلات السياحية الروسية تخسر 5 مليارات روبل من وقف رحلات سياحية الى تركيا

موسكو، 17 أبريل (أذرتاج)

خسرت مشغلات الرحلات السياحية الروسية 5 مليارات روبل على الاقل (اكثر من 120 مليون مانات) بسبب تقليل الرحلات الجوية الى تركيا.

افاد مراسل أذرتاج ان هذه المعلومات قالها نائب رئيس اتحاد الصناعة السياحية الروسية يوري بارزكين في حديثه مع الصحفيين. اضاف ان هذه المعطيات لا تشمل ركاب الترانزيت عبر اسطنبول.

اعرب بارزيكين عن امله ان تُعوّض هذه الخسائر بعد استئناف الرحلات الجوية من الاول من يونيو.

يجب الذكر ان الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا تم تقليلها من 15 ابريل الى 1 يونيو بسبب الوضع الوبائي.