أذربيجان: تسجيل 2148 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2287 حالة شفاء ووفاة 30 شخصا

باكو، 17 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2148 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2287 مصاب هذا المرض وتوفي 30 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 298 ألف و522 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 262 ألف و480 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4107 مريض ويستمر علاج 31935 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و96 ألفا و740 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14583 فحص طبي.