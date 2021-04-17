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    تطعيم أكثر من مليون و325 ألف شخص في أذربيجان

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 17 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 25 الفا و711 شخص تم تطعيمهم في 17 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و325 الف و34 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 879 ألف و356 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 445 ألف و678.

    AZERTAG.AZ :تطعيم أكثر من مليون و325 ألف شخص في أذربيجان
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