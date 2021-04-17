أعضاء طائفة أودي الدينية المسيحية الألبانية يزورون قرية توغ في قره باغ

خوجاوند، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بدأ زيارة أعضاء طائفة أودي الدينية المسيحية الألبانية الى قرية توغ بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

افادت وكالة اذرتاج انه خلال الزيارة قام أعضاء المجتمع بزيارة الى المعبد الألباني القديم في قرية توغ. أقيم فيه القداس بمناسبة عيد الفصح.

يذكر أن قرية توغ الأذربيجانية القديمة تتميز بثراء المعالم الدينية والتاريخية. من وجهة النظر هذه، فإن تنظيم مثل هذا الحدث له أهمية خاصة هنا.

يتم الزيارة بدعم مؤسسة تعزيز القيم الأخلاقية التابعة للجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية.