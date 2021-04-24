بحث توسيع العلاقات الاقتصادية مع دائرة شمال القوقاز الاتحادية الروسية

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

عقد لقاء عبر الاتصال المرئي بغية توسيع التعاون الاقليمي في مجال الانشاء والبنية التحتية مع دائرة شمال القوقاز الاتحادية الروسية.

أفادت أذرتاج عن بيان صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو أن نوري قولييف رئيس مندوبية مركز التصدير الروسي في أذربيجان تحدث في اللقاء الافتراضي عن دعم دخول مؤسسات روسيا في سوق أذربيجان والاعمال المنفذة من قبل المركز لتنمية العلاقات الاقتصادية التجارية المتبادلة بين دوائر الاعمال داعيا رواد العمل لتفعيل الجهود الرامية الى توسيع التعاون.

وقدم القائم بأعمال رئيس أذبرومو يوسف عبد الله يف معلومات حول فعاليات الصندوق والتدابير المتخذة من اجل تحسين مستمر لبيئة الاعمال وتوسيع التصدير وتشجيع العلامة التجارية "صنع في أذربيجان" وجلب الاستثمار الخارجي داعيا رجال الاعمال الروس للاستفادة من بيئة الاعمال الملائمة المهيأة في البلد.

وشارك رئيس مصرف روس اكسيم بنك آزر طالبوف آراءه حول تدابير دعم لتنويع محفظة المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات غير النفطية.

واستمر اللقاء بعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال.