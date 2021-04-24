تطعيم 16 ألف و90 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 24 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 ألفا و90 شخصا تم تطعيمهم في 24 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و412 الف و481 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 934 ألف و906 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 477 ألف و575.