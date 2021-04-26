  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٣]

    باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال في يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في فبراير.

    وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير مليار و623.9 مليون دولار أمريكي وفي فبراير مليار و163.9 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الربع الأول بلغت 4 مليارات و137.8 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٨]
    افتتاح "دار التجارة الأذربيجانية" في مدينة تشينغداو الصينية
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣١]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 469.8 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في مارس
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٠:١٦]
    العملة ووحدات الوزن والقياس في إمارة قره باغ القديمة
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٢]
    بحث توسيع العلاقات الاقتصادية مع دائرة شمال القوقاز الاتحادية الروسية
    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير