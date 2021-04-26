معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير

باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال في يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في فبراير.

وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير مليار و623.9 مليون دولار أمريكي وفي فبراير مليار و163.9 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الربع الأول بلغت 4 مليارات و137.8 مليون دولار.