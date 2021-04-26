باكو، 26 ابريل (أذرتاج) اعلن مجلس العلاقات الثقافية الهندي برنامج منحة لدراسة مواطني اذربيجان في الجامعات المختلفة للهند. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراه. آخر موعد لتقديم الوثائق 30 مايو. يمكن التعرف على تفاصيل المنحة الدراسية في موقع وزارة التعليم الاذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الهند تعلن برنامج منحة دراسية لمواطني اذربيجان

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