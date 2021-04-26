  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    الهند تعلن برنامج منحة دراسية لمواطني اذربيجان

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٩]

    باكو، 26 ابريل (أذرتاج)

    اعلن مجلس العلاقات الثقافية الهندي برنامج منحة لدراسة مواطني اذربيجان في الجامعات المختلفة للهند.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل الدراسة في مستويات الباكالوريوس والماجستر والدكتوراه. آخر موعد لتقديم الوثائق 30 مايو. يمكن التعرف على تفاصيل المنحة الدراسية في موقع وزارة التعليم الاذربيجانية.

     

    AZERTAG.AZ :الهند تعلن برنامج منحة دراسية لمواطني اذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٤]
    حسن حسنوف يوضح النسخة الأذربيجانية لعيد نوروز في جامعة كامبريدج
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
    تخصيص 1.5 مليون مانات مبدئيا لانشاء مبنى مدرسة جديدة في حاجيقبول
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
    قبول طلبات لبرامج منح دراسية وبحثية في استونيا مستمر
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]
    بحث الخطط التنفيذية لبرامج التعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان في العلوم والتكنولوجيا
    الهند تعلن برنامج منحة دراسية لمواطني اذربيجان