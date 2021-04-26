افتتاح "دار التجارة الأذربيجانية" في مدينة تشينغداو الصينية

تشينغداو، 26 أبريل، أذرتاج

تم افتتاح "الدار التجارية الأذربيجانية" الأخرى في الصين بغية ترويج بيع المنتجات الأذربيجانية التنافسية والموجهة للتصدير في الأسواق الصينية.

افادت اذرتاج أن الدار التجارية أفتتحت في "منطقة عرض التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة الصين-شنغهاي(SCO) للتعاون" في تشينغداو بدعم من البعثة التجارية لسفارة أذربيجان في الصين. حضر حفل الافتتاح سفير أذربيجان لدى الصين أكرم زينالي والممثل التجاري تيمور نادر أوغلو وعضو اللجنة الدائمة لحكومة مدينة تشينغداو ورئيس منطقة عرض التعاون الاقتصادي والتجاري لمنطقة الصين-شنغهاي للتعاون الاقتصادي والتجاري ليو جيان جون والآخرون.

وقد أشير إلى أن هذا هو أكبر دار تجارية في "منطقة عرض التعاون الاقتصادي والتجاري لمنطقة الصين-شنغهاي للتعاون الاقتصادي والتجاري". تعرض "الدار التجارية الأذربيجانية" التي تبلغ مساحته 245 متر مربع 45 نوعاً من المنتجات، بما في ذلك السجاد والنبيذ والبراندي والمشروبات الكحولية الأخرى وعصير الرمان وعصائر الفواكه والكومبوت والمربى والمخللات وكريم الشوكولاتة والشاي وكافيار الباذنجان وغيرها مع عرضها للبيع. بالإضافة إلى ذلك، تروج التنمية الاقتصادية لأذربيجان ومناخ الاستثمار والنقل والعبور وإمكانيات السياحة في الدار التجارية.

إنها ثالث أكبر الدار التجارية الأذربيجانية في الصين. تعمل الداران التجاريتان الآخران في لياجايو وليايونغ. بالإضافة إلى ذلك، هناك 3 "دور للنبيذ الأذربيجاني" في أورومتشي وشنغهاي بالصين وأربعة "فروع للتجارية الأذربيجانية" في شنغهاي وجينان وهاربين وليانيونغ. بحلول نهاية العام، من المقرر افتتاح الدار التجارية الأذربيجانية" الأخرى في تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الصينية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس"منطقة عرض التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة الصين-شنغهاي للتعاون" في أبريل 2018 بإيعاز من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. يتم تنفيذ مشروعات مختلفة حول التعاون فى التجارة والاستثمار والنقل هنا بمشاركة 18 دولة عضو ومراقبة وشركاء الحوار فى "منظمة الصين-شنغهاي للتعاون".

تشينغداو هي واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية في الصين ومدينة ساحلية رئيسية. أصبحت مدينة تشينغداو التي ستستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2018 مركزاً للتعاون الاقتصادي والتجاري داخل منظمة شنغهاي للتعاون. تستضيف الصين كل عام معرضاً دولياً للاستثمار والتجارة بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن منتدى المنظمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي.

وتشارك أذربيجان أيضاً بصورة فعالة بصفتها شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون في هذه الأحداث. يعرض المعرض الدولي للاستثمار والتجارة هذا العام كما كانت في السنوات السابقة منتجاتنا تحت العلامة التجارية "صنع في أذربيجان" على منصة وطنية واحدة.