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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران جبرائل وزنكيلان

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥‎٨]

    باكو، 26 ابريل (اذرتاج)

    كان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى قرينته مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا في زيارة لمحافظتي جبرائل وزنكيلان.

    ستقدم وكالة اذرتاج تقريرا مفصلا مصورا عن الزيارة في 27 أبريل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران جبرائل وزنكيلان
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