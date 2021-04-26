أذربيجان: تسجيل 806 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1224 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا

باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 806 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1224 مصاب هذا المرض وتوفي 31 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 313 ألف و812 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 280 ألف و403 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4402 مريض ويستمر علاج 29 الفا و7 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و195 ألف و268 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5732 فحص طبي.