مقطع فيديو لقرية أغكند بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٦]
باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية أغكند بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161943648013019354.mp4
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