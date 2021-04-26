  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مقطع فيديو لقرية أغكند بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٦]

    باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية أغكند بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161943648013019354.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية أغكند بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قاراقول المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٢٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شيخبابالي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٥‎٥‎]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بولادلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شريكان المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
    مقطع فيديو لقرية أغكند بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)