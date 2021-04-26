بحث آفاق التعاون في الامن الغذائي بين اذربيجان وروسيا

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

في لقاء جرى بين رئيس وكالة اذربيجان للامن الغذائي قوشقار تاهمازلي ورئيس الجهاز الفدرالي الروسي للبيطرة ومراقبة الحجر النباتي سيرغي دانكويرت في 26 ابريل في موسكو، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية في مجال الامن الغذائي وآفاق التعاون ومشاريع اتفاقية مخطط توقيعها بين روسسلخوزنادزور ووكالة اذربيجان للامن الغذائي.

كما نوقشت في اللقاء الاعمال المقامة في مجال ازالة القيود المفروضة على تصدير الطماطم والتفاح من اذربيجان الى روسيا واجرى الطرفان تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين معهد الامن الغذائي في اذربيجان ومركز الحجر النباتي الروسي.