أناما تنشر معلومات اسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 19-24 أبريل 82 لغما مضادا للمشاة و 18 لغما مضادا للدبابات و 79 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 8ر90 هيكتارا من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.