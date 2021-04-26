السياح القادمون إلى نفطالان يسافرون إلى قره باغ على الطريق الجديد

نفطالان، 26 أبريل، أذرتاج

كانت مدينة نفطالان بعد الحرب إحدى المناطق القريبة من خط التماس السابق ولديها آفاق كبيرة لتطوير السياحة واقتصاد المدينة. وهكذا، فإن تحرير قره باغ ذات الطبيعة الساحرة قد خلق ظروفاً لاستخدام طرق السياحة البيئية من قبل السياح المحليين والأجانب الذين يزورون نفطالان، أحد المراكز السياحية الدولية في أذربيجان والتي اكتسبت شهرة عالمية في السنوات الأخيرة في مجال تنمية السياحة العلاجية.

أبلغت السلطة التنفيذية لمدينة نفطالان أذرتاج أنه لهذا الغرض، بدأت استعادة طريق بطول 7 كيلومترات من نفطالان إلى قرية سافيكورد في مقاطعة كورانبوي.

حتى الآن، تم خدش رصيف الأسفلت القديم. حاليا، تجري تسوية وتقوية الطريق. بعد ترميم هذا الطريق، سيتمكن السياح القادمون إلى نفطالان من قضاء عطلاتهم في بلدة اغجاكند الخلابة في مقاطعة كورانبوي وهي الأقرب إلى المدينة الغنية بالغابات الكثيفة والينابيع في الجبال ويمكن الاستمتاع بجمال الطبيعة.

تقع أماكن العمل لعدد من سكان سافيكورد في نفطالان ولذلك سيسهل بناء الطريق الجديد أيضاً تنقلات السكان.

في المستقبل القريب، من المخطط بناء طريق جديد بطول 22.5 كيلومتراً من بلدة تاليش إلى قرية غاشالتي في نفطالان مروراً بقرية تاب غره غويونلو في منطقة كورانبوي. من خلال ربط هذه الطرق السريعة سيكون من الممكن الانتقال من نفطالان في هذا الاتجاه. وبالتالي، سيتمكن السياح المحليون والأجانب الزارون لنفطالان من زيارة أراضينا المحررة، جنة اسمها قره باغ.