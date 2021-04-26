  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطعيم 365 شخص في أذربيجان خلال اليوم

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]

    باكو، 26 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 365 شخص تم تطعيمهم في 26 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و423 الف و660 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 939 ألف و460 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 484 ألف و200.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 365 شخص في أذربيجان خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 806 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1224 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٤٨]
    تطعيم 16 ألف و90 شخص في أذربيجان خلال اليوم
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢١]
    أذربيجان: تسجيل 1676 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2168 حالة شفاء ووفاة 35 شخصا
    ٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٣]
    نسبة استيراد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الخارج 3ر0 في المائة
    تطعيم 365 شخص في أذربيجان خلال اليوم