تطعيم 365 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 26 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 365 شخص تم تطعيمهم في 26 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و423 الف و660 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 939 ألف و460 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 484 ألف و200.