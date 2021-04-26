سفير صربيا الجديد يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

استلم وزير الخارجية جيهون بايراموف 26 ابريل نسخة من اوراق اعتماد سفير صربيا الجديد في البلد دراغان ولاديساوليفيج.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير هنأ السفير بمناسبة توظيفه الجديد مؤكدا بامتنان على وجود علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وابلغ الوزير أن توظيف صربيا سفيرا جديدا في البلد يؤثر ايجابيا على المزيد من تنمية العلاقات الموجودة بين البلدين. وتم التنويه الى تبادل البلدين الدعم بمبادئ القانون الدولي في العلاقات الدولية خاصة التأييد بمبادئ سيادة الدول وسلامة اراضيها.

واشار الوزير بايراموف الى دخول أذربيجان حاليا مرحلة تاريخية مقدما للسفير الصربي معلومات حول الاوضاع الراهنة السائدة على المنطقة عقب الحرب الوطنية الـ44 يوما.

رفع السفير الصربيي دراغان ولاديساوليفيج الشكر على اللقاء ناقلا تحيات وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيج الى الوزير بايراموف.

وقال السفير إن صربيا وأذربيجان تواجهان المشاكل الشبيهة مفيدا انه من المهم التأييد بالحفاظ على سيادة الدولة مشددا على دعم صربيا سيادة أذربيجان وسلامة اراضيها دعما قاطعا.

وتبادل الوزير مع السفير في اللقاء وجهات نظر حول اتخاذ خطوات مناسبة من اجل المزيد من تنمية العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين بما فيه تنفيذ تبادل الزيارات وعقد اجتماع تال للجنة الحكومية بين جمهوريتي أذربيجان وصربيا للتعاون التجاري والاقتصادي وكذلك تطوير التعاون في سائر المجالات.

بدوره نقل الوزير بايراموف تحياته الى زميله الصربي متمنيا للسفير ولاديساوليفيج نجاحا في فعالياته.