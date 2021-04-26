كشف حجم النفط والغاز المستخرج من حقول أذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز حتى الآن
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم استخراج 561 مليون طن من النفط مع المكثفات حتى الآن من حقول اذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 530 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول اذري – جيراق – جونشلي و31 مليون طن منه من حصة حقل شاه دنيز من المكثفات.
تم استخراج 180 مليار متر مكعب من الغاز من أذري - جيراق - جونشلي و140 مليار متر مكعب من شاه دنيز منذ بدء تشغيل الحقول. تم تصدير حوالي 95 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل شاه دنيز خلال هذه الفترة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٧]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣٥]
٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٤٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٤]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٥٤]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣١]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٩]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٤]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٢:١٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٧]
٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٤٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٥]
٢٥.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٨]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٣]
٢٣.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٣]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠١]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك