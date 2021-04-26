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    كشف حجم النفط والغاز المستخرج من حقول أذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز حتى الآن

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]

    باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم استخراج 561 مليون طن من النفط مع المكثفات حتى الآن من حقول اذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 530 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول اذري – جيراق – جونشلي و31 مليون طن منه من حصة حقل شاه دنيز من المكثفات.

    تم استخراج 180 مليار متر مكعب من الغاز من أذري - جيراق - جونشلي و140 مليار متر مكعب من شاه دنيز منذ بدء تشغيل الحقول. تم تصدير حوالي 95 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل شاه دنيز خلال هذه الفترة.

     

    AZERTAG.AZ :كشف حجم النفط والغاز المستخرج من حقول أذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز حتى الآن
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