توقيع بروتوكول تعاون بين كنجه ومدينة تشينداو الصينية

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

تم التوقيع في 26 أبريل على بروتوكول نية لاقامة علاقات الصداقة والتعاون بين مدينة كنجه الأذربيجانية ومدينة تشينداو الصينية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن السلطة التنفيذية لمدينة كنجه ان حفل التوقيع جرى في اطار افتتاح منتدى تشينداو للتعاون الاقتصادي والتجاري لدى منظمة شنغهاي للتعاون وافتتاح المعرض الدولي للاستثمار والتجارة.

ينص بروتوكول النية على تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليم والعلمية والصحة والرياضة والسياحة وغيرها بين مدينة كنجه ومدينة تشينداو التي تتخذ شركتا "هاير" و"هايسنس" الصينيتين العملاقتين واحدى 5 موانئ بحرية مهمة في الصين تلعب دورا مهما في نقل البضائع في اطار مبادرة "حزام واحد وطريق واحد".

يجب الذكر ان منتدى تشينداو للتعاون الاقتصادي والتجاري لدى منظمة شنغهاي للتعاون والمعرض الدولي للاستثمار والتجارة يعقدان من 26 الى 28 أبريل لهذا العام.