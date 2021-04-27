رئيسة المجلس الوطني: الاتهامات غير المبررة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن أذربيجان غير مقبولة

باكو، 27 أبريل (اذرتاج).

قالت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا في كلمة ألقتها في جلسة البرلمان ان توجيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي اتهامات غير مبررة الى أذربيجان اثناء زيارته الرسمية الى أرمينيا مرفوضة وغير مقبولة.

اكدت رئيسة المجلس الوطني: ولو اتخذ مجلس الشيوخ الفرنسي موقفا عادلا فلم يتعامى عن بقاء الأراضي الأذربيجانية تحت الاحتلال لمدة طويلة وتدمير الآثار الدينية والتاريخية ومقتل السكان الأبرياء.

أعربت صاحبة قفاروفا عن أسفها من هذا الموقف الجائر الذي اتخذه نظيرها الفرنسي.