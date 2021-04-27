الحدود الاذربيجانية الايرانية هي حدود الصداقة والتعاون

باكو، 27 أبريل (اذرتاج)

خلال الحرب الوطنية، تمت استعادة الحدود الأذربيجانية الإيرانية بالكامل، وتمت استعادة 132 كيلومتر من الحدود المحتلة. بدأت جميع أعمال التحصين والحماية اللازمة على طول الحدود مباشرة بعد الحرب. إن تدشين هذه الوحدة العسكرية هو مثال واضح على ذلك. يجري العمل الضروري على طول الحدود الأذربيجانية الإيرانية والأذربيجانية الأرمنية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع حراس الحدود بعد تدشين قاعدة عسكرية جديدة لجهاز حرس الحدود في الحدود بين أذربيجان وإيران اثناء زيارته محافظة جبرايل.

الحدود الاذربيجانية الايرانية هي حدود الصداقة. حماية هذه الحدود هي أيضاً ذات أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الأذربيجانية الإيرانية. لدينا حدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتجاهات أخرى أيضاً، وهذه الحدود بالمعنى الحقيقي للكلمة حدود الصداقة والتعاون. ويستفيد من ذلك مواطنو كلا البلدين الذين يعبرون الحدود. في الوقت نفسه، يشير الحجم المتزايد لنقل البضائع إلى تطور العلاقات الأذربيجانية الإيرانية.

أضاف الرئيس إلهام علييف: يعد جسر خدافرين الواقع قريباً من هنا رمز للصداقة الأذربيجانية الإيرانية. وكان جسر خدافرين قد تم تحريره من أيدي العدو في يوم الاستقلال 18 أكتوبر من العام الماضي. ولعب حراس الحدود دوراً خاصاً في تحرير هذه المنطقة من العدو. بدأ نضالنا من أجل الحرية في هذا الاتجاه بالذات، وبعد 44 يوماً من الحرب الوطنية نتج عنها انتصار جيشنا وقواتنا المسلحة. كانت هناك معارك ضارية في هذه المنطقة وجرت معارك ضارية على كل قرية وقدمنا شهداء. يرحم الله شهداءنا جميعاً وستعيش ذكراهم العزيزة في قلوبنا إلى الأبد. على الرغم من الخسائر، كنا نتقدم كل يوم. خلال حرب الـ44 يوماً، لم نتراجع أبداً. كان كل يوم خلال مدة 44 يوماً هو يوم النصر. على الرغم من كل الجهود التي بذلتها أرمينيا لمدة 44 يوماً لم يتمكنوا من إجراء عملية واحدة ناجحة. في هذا الاتجاه خططوا لهجوم مضاد وبدأوا في تنفيذه. لكن هذه كانت بداية نهايتهم. ولأن هذه العملية الهجومية المضادة دمرت بالكامل من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية فقد تكبد العدو خسائر فادحة ودمرت العشرات من معدات العدو. لقد فتحنا الطريق إلى الحرية من خلال عبور العديد من خطوط الدفاع في هذا الاتجاه، من فضولي إلى جبرائيل."