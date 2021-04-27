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    إلغاء كأس العالم للرماية في باكو

    ٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٧]

    باكو، 27 أبريل (أذرتاج).

    ألغيت كأس العالم لرماية الفخ والرصاص المتوقع تنظيمها في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الدولي للرماية ان كأس العالم ألغيت بسبب الجائحة.

    يجب الذكر ان المنافسات كان قد خطط تنظيمها في الفترة من 21 يونيو حتى 2 يوليو.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :إلغاء كأس العالم للرماية في باكو
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