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    الرئيس: تنفيذ المشروع الاول بنجاح يمكننا من استخدام هذه التجربة في سائر مناطق قراباغ

    ٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٤٦]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن هذا اول مشروع يطلق تنفيذه في الاراضي المحررة من الاحتلال ولذلك اود أن اشير الى أننا نعير اهمية ودقة خاصة له. ولا شك في أن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يبرز ارادتنا القوية الرامية الى انعاش هذه الاراضي واعادة بنائها وتأهيلها في اقرب وقت ممكن.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس قوله في اجتماع افتراضي عقده مع جوزيبي غريسوليا مدير مشروع شركة ايطالية تشارك في مشروع "القرية الذكية" الاول المطلق تنفيذه في قرية أغالي بمحافظة زنكيلان إننا ندعو شركات من البلاد الصديقة لنا لاجل العمل معنا سويا كما قلت مرارا بعد الحرب ونصرنا المجيد. ويسرني أن شركة اسرائيلية وشركة ايطالية من البلدين الصديقين لاذربيجان تنضمان الى هذا المشروع المهم ولنا تعاون دولي. وهنا شركات من تركيا والصين واسرائيل وايطاليا وكلها بلدان صديقة. هذا تعاون دولي جيد حقا وإنني على يقين من أن هذه مجرد خطوة اولى.

    وابلغ الرئيس إلهام علييف أن نتفيذ هذا المشروع بنجاح يمكننا من استخدام هذه التجربة في سائر مناطق قراباغ ايضا لان هنالك مئات من القرى والقصبات والمدن في انتظار اعادة البناء والتأهيل.

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