تلقيح 16583 جرعة من التطعيم في أذربيجان خلال اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16583 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 27 ابريل اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 7374 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و 9209 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و 440 الف و 243 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 946 الف و 834 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و 493 الف و 409 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.