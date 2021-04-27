تبيليسي، 27 أبريل، أذرتاج نظر برلمان جورجيا في اجتماعه المنعقد اليوم في مسائل تنظيمية. انتخب النائب كاخابير كوجاوا عضو المجلس السياسي لحزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية الحاكم رئيسا جديدا للبرلمان. أفادت أذرتاج أن ترشيحه حظي بدعم 86 نائبا وصوت عليه 6 نواب. يذكر أن رئيس البرلمان الجورجي السابق أرجيل تالاكوادزي استقال 24 ابريل الحالي. والرئيس الحالي للبرلمان كوجاوا نائب البرلمان منذ 2016م وكان يتولى منصب نائب رئيس البرلمان منذ ديسمبر الماضي.

AZERTAG.AZ : انتخاب رئيس جديد لبرلمان جورجيا

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