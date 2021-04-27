الرئيس إلهام علييف: إرساء حجر الأساس لقرية أغالي هو الخطوة الاولى في العودة الكبيرة

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

بدأ اليوم بالفعل تنفيذ أول مشروع قرية في زنكيلان. ووضع حجر الأساس لقرية أغالي. هذه هي الخطوة الأولى في العودة الكبيرة. لقد بدأنا هذا العمل بالفعل بعد مرور أشهر قليلة من الحرب. تجري أعمال البنية التحتية. بدأ الآن إعادة إعمار قرية أغالي التي هي أول مشروع "للقرية الذكية".

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل إرساء حجر الاساس لمطار زنكيلان الجوي الدولي.

قال الرئيس: "تم تحرير قرية أغالي في 28 أكتوبر. بعد ستة أشهر، يتم وضع حجر الأساس لقرية جديدة في أغالي وأنها ستكون قرية نموذجية. لأن التقنيات التي سيتم تطبيقها في هذه القرية تلبي أحدث المعايير. تم تحديد المنازل والمباني العامة والمرافق الاجتماعية التي سيتم بناؤها، وكذلك الوظائف والأراضي الصالحة للزراعة. ستسمح الطبيعة والموارد الطبيعية في زانكيلان ككل بتحويل هذه المنطقة إلى واحدة من أكثر المناطق تقدماً في أذربيجان.

لقد بدأت العودة العظيمة. يثبت المطار الذي وضعت حجره الأساسي اليوم قوة دولتنا. سيتم وضع أساس الطريق السريع هوراديز-زنكيلان الجديد في وقت ما. هذا الطريق مع 4-6 ممرات موازية للطريق الحالي سيفتح فرصاً واسعة. هذه المشاريع مهمة للغاية لربط زانكيلان بمناطق أخرى من أذربيجان وجمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي. أهنئ سكان زنكيلان وكل شعب أذربيجان على هذا الحدث."