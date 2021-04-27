أذربيجان: تسجيل 1307 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و 2383 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

سجلت إصابة 1307 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2383 مصاب هذا المرض وتوفي 27 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 315 ألف و 119 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 282 ألف و 786 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4429 مريض ويستمر علاج 27904 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و 206 ألف و 917 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11649 فحص طبي.