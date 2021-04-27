الرئيس الأذربيجاني: الموقع الجغرافي لزنكيلان يخلق امكانيات لتحويلها الى مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

وضعنا اليوم حجر الأساس لمطار زنكيلان الدولي. سيتم بناء مطار دولي في زانكيلان في المستقبل القريب. سيكون مدرج هذا المطار ثلاثة كيلومترات. سيكون المطار قادراً على استقبال جميع أنواع الطائرات، بما في ذلك طائرات الشحن الثقيلة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل إرساء حجر الاساس لمطار زنكيلان الجوي الدولي.

قال الرئيس : "يخلق الموقع الجغرافي لمنطقة زنكيلان والفرص المتاحة هنا، بالطبع، فرصاً لتحويل زنكيلان إلى مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية. ليس من قبيل المصادفة أن يتم بناء المطار في زانكيلان. لأنه إذا نظرتم إلى الوضع الجغرافي، يمكن للجميع رؤية أن المطارين الدوليين المبنيين في فضولي وزانكيلان والمطار الثالث الذي سيتم بناؤه ثم في لاتشين سيغطي منطقة قره باغ بأكملها ومنطقة زنكازور الشرقية، بما في ذلك زنكيلان. سيمر من هنا سكة حديدية وطريق سريع وسيتم فتح طريق إلى ناختشفان. بالطبع، سيلعب هذا المطار دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الناجحة في زانكيلان في المستقبل."