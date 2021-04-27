اعادة انتخاب رئيس للجنة المركزية للانتخابات
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]
باكو، 27 أبريل، أذرتاج
عقدت جلسة اولى بتشكيلة جديدة للجنة المركزية للانتخابات في 27 ابريل اليوم.
أفادت أذرتاج أن اعضاء اللجنة المركزية اعادوا انتخاب مظاهر بناهوف رئيسا للجنة بالاجماع.
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