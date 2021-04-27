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    سياسة


    اعادة انتخاب رئيس للجنة المركزية للانتخابات

    ٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    عقدت جلسة اولى بتشكيلة جديدة للجنة المركزية للانتخابات في 27 ابريل اليوم.

    أفادت أذرتاج أن اعضاء اللجنة المركزية اعادوا انتخاب مظاهر بناهوف رئيسا للجنة بالاجماع.

     

     

    AZERTAG.AZ :اعادة انتخاب رئيس للجنة المركزية للانتخابات
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