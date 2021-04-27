اعادة انتخاب رئيس للجنة المركزية للانتخابات

السفير لإذاعة المغرب: دوائر التأثير الفرنسية رهينة "أصوات" الارمن تنتهك القانون الدولي وقوانين فرنسا انتهاكا صارخا

والحق أن فرنسا تعاني حاليا من الجماعاتية التي تهددها تهديدا كبيرا ويمكن أن تكون أذربيجان كونها جمهورية علمانية خالية عن الجماعاتية نموذجا امام فرنسا