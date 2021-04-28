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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥‎١]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية 27 ابريل اليوم بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية للاتحاد الروسي سيرغي لافروف.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين بحثا الاوضاع الراهنة في المنطقة والمسائل الخاصة بتنفيذ بنود البيان الثلاثي ومن ضمنها فعاليات فريق العمل الثلاثي المتعلقة بفتح علاقات واتصالات اقتصادية ونقلية في المنطقة.

    كما تبادل الوزيران وجهات نظر حول المسائل المدرجة في جدول اعمال التعاون الثنائي.

     

     

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي
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