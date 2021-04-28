هواوي تطبق أحدث التكنولوجيا في قراباغ

زنكيلان، 27 أبريل، أذرتاج

قال كبير مديري شركة هواوي أذربيجان إن الاراضي المحررة المعاد بناؤها وتأهيلها في قراباغ تستخدم فيها من تكنولوجيا شركة هواوي الرقمية.

أفادت أذرتاج عن كبير مديري شركة هواوي الصينية قوله في حديث له عبر الاتصال المرئي مع الرئيس إلهام علييف الذي عقده الرئيس الأذربيجاني مع ممثلي شركات تشارك في مشروع "القرية الذكية" المنفذ في قرية أغالي لمحافظة زنكيلان إن هواوي مستعدة لتقديم وتطبيق احدث التقنيات المتقدمة في قراباغ والمشاركة في تنمية "القرى الذكية" في المستقبل مؤكدا أن الشركة لها خبرة كبيرة في مجال تطبيق تقنيات المدينة الذكية والقرية الذكية بصفة مزودة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة مضيفا أن هواوي قد نفذت اكثر من 100 مشروع عبر العالم في هذا المجال.

وافاد ممثل هواوي أنها تنفذ في قراباغ ضمن المرحلة الاولى من مشروع "القرية الذكية" خلال تمهيد بيئة الحياة الآمنة أنظمة "التعليم الذكي" و"الصحة الذكية" و"الزراعة الذكية" قبل غيرها.