مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والرومانية

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

عقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية عبر الاتصال المرئي بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والرومانية 27 ابريل.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات السياسية التي جرت تحت اشراف نائب وزير الخارجية الأذربيجانية ووزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية بحثت المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

وتبادل الطرفان وجهات نظر في الاجتماع الافتراضي حول الاوضاع الحالية للعلاقات الثنائية بين أذربيجان ورومانيا والمسائل المدرجة في أجندة التعاون الثنائي وأمن منطقة جنوب القوقاز وتطويره وكذلك التعاون ضمن المنظمات الدولية وسائر المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.