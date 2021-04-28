انعقاد ملتقى " B2B" عبر الاتصال المرئي بين اذربيجان وكازاخستان

باكو، 28 أبريل (اذرتاج)

سينعقد ملتقى " B2B" الاذربيجاني الكازاخستاني الدولي عبر الاتصال المرئي في اطار "كاسبيان اينيرجي كولوب" في 29 أبريل.

افادت وكالة أذرتاج ان المدير العام لبيت التجارة لاذربيجان في كازاخستان حسين جبرايلوف والمدير العام لبيت التجارة الكازاخستاني في اذربيجان رفعت رضايف سيتحدثان عن نشاط بيتي التجارة لكلا البلدين. سيشارك في الملتقى ممثلون رسميون لصندوق ترويج الاستثمارات والتصدير في اذربيجان (اذبرومو) وشركة التأمين "كازاخ اكسبورت" للصادرات.