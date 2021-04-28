انخفاض تكرير النفط في البلاد
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
باكو، 28 أبريل / نيسان،(أذرتاج)
انخفض تكرير النفط في أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 1.4 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
وكان تكرير النفط أقل بمقدار 93 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
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