انخفاض تكرير النفط في البلاد

باكو، 28 أبريل / نيسان،(أذرتاج)

انخفض تكرير النفط في أذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 1.4 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

وكان تكرير النفط أقل بمقدار 93 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.