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    سفير المكسيك يجتمع بأعضاء فريق العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية المكسيكية

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    زار سفير الولايات المتحدة المكسيكية في البلد خوان رودريغو لابارديني فلوريس 28 ابريل اليوم المجلس الوطني ليجتمع بأعضاء فريق العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية المكسيكية.

    أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيس فريق العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية المكسيكية النائبة جاليه علييفا تحدثت في الاجتماع عن تطور الصداقة والتعاون بين البلدين. ولفتت الى أن السنة الاخيرة شهدت عقد لقاءات عبر الاتصال المرئي مع البرلمانيين المكسيكيين وجرت اتصالات هاتفية بهم وتبادلات الاراء حول المسائل الملحة رغم صعوبات ناجمة عن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    اعاد السفير خوان رودريغو لابارديني فلوريس للذاكرة انه قدم عروضا حول العلاقات الاقتصادية التجارية بين المكسيك وأذربيجان خلال تلك الاجتماعات الافتراضية مضيفا أن غرض الاجتماع الحالي تبادل وجهات نظر حول آفاق العلاقات الاقتصادية التجارية.

    وقدم السفير رودريغو لابارديني معلومات مفصلة حول منظمة تحالف المحيط الهادئ المؤسس من قبل المكسيك وكولومبيا وبيرو وشيلي عام 2011م التي تحتفل العام الحالي بالذكرى العاشرة لتأسيسها مستلفتا الى انضمام أذربيجان بصفتها مراقبة الى المنظمة خلال الفترة الماضية. وتحدث فرص التعاون بين ومع بلدان التحالف وتقدم بمقترحات. وعرض نوايا اعضاء التحالف لاقامة علاقات متنوعة مع أذربيجان خاصة توسيع العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون في المجالين الزراعي والتجاري وتنويع عمليات التصدير والتوريد. كما ذكر الدبلوماسي دور البرلمانات في تطوير التعاون.

    وشارك عضو فريق العمل المشارك في الاجتماع تورال كنج علييف آراءه حول المسائل المطروحة للنقاش.

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    سفير المكسيك يجتمع بأعضاء فريق العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية المكسيكية