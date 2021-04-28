باكو، 28 أبريل، أذرتاج

اتصل وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا 28 ابريل اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن وزير الخارجي الامريكي بلينكن تناول تطور العلاقات الثنائية الأذربيجانية الامريكية مشيرا الى اهمية المزيد من تعزيزها وشدد على اهمية تنفيذ ناجح لمشروع ممر الجنوب للغاز منوها الى التعاون في مجالي أمن الطاقة والامن الاقليمي واشاد بمشاركة أذربيجان في بعثة حفظ السلام في افغانستان.

وقدم رئيس الدولة الشكر على الاتصال الهاتفي مشيرا الى أن العلاقات الأذربيجانية الامريكية لها تاريخ غني رافعا الشكر مرة اخرى للحكومة الامريكية على التأييد بتنفيذ مشروع ممر الجنوب للغاز. وتطرق الرئيس إلهام علييف الى التعاون في مجال الأمن الاقليمي مؤكدا على اهمية مشاركة أذربيجان في فعاليات بعثة حفظ السلام في أفغانستان.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل الاراء حول الاوضاع ما بعد النزاع الأرميني الأذربيجاني. ونقل الرئيس إلهام علييف موقف أذربيجان من هذه القضية مشيرا الى اطلاق البلد اعمال اعادة البناء والاعمار لدى الاراضي المدمرة من قبل الارمن.

كما أكد الرئيس إلهام علييف على اهمية فتح الاتصالات في المنطقة ناقلا موقف أذربيجان من ضمان السلام طويل الاجل. كما تبادل الرئيس إلهام علييف ووزير الخارجية الامريكي وجهات نظر حول فعالية لاحقة لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا.

وخلال المكالمة الهاتفية اكد الطرفان على أهمية تنمية التطورات الديمقراطية في أذربيجان وضمان حقوق الانسان والحفاظ على التعددية السياسية وضمانها.

واستلفت انتوني بلينكن الى وقف التعديل رقم 907 لوثيقة دعم الحرية هذا العام مؤقتا ايضا.

وقدم الرئيس إلهام علييف شكرا بهذا الصدد.

كما اشار الرئيس الأذربيجاني في الوقت ذاته بصدد بيان الرئيس الامريكي بشأن ما يسمى بمجزرة أرمينية مؤخرا الى أن تركيا صديق وحليف مقرب من أذربيجان وتلعب دورا مهما وايجابيا جدا في المنطقة في الفترة ما بعد الحرب وبيان الرئيس الامريكي المذكور اثار قلقا لدى أذربيجان قيادة مجتمعا.