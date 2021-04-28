تلقيح 15871 جرعة من التطعيم في أذربيجان خلال اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 15871 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 28 ابريل اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 6711 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و 9160 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و 456 الف و 114 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 953 الف و 545 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و 502 الف و 569 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.