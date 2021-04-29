سفير اندونيسيا والقائم بأعمال سفارة العراق يطلعان على فعاليات "أسان خدمة"

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية "أسان خدمة" لدى الرئيس الأذربيجاني عُلْوي مهدييف سفير جمهورية اندونيسيا في البلد هيلدي حامد والقائم باعمال سفارة جمهورية العراق في البلد مكي ريسان المعموري.

أفادت أذرتاج عن بيان أسان خدمة أن اللقاء ارتكز على العلاقات الثنائية بين أذربيجان والعراق وبين اندونيسيا وبحث جهات التعاون في المجالات ذات الصلة.

وقدم رئيس أسان خدمة مهدييف معلومات مفصلة حول اغراض واهداف تأسيس مراكز اسان خدمة وجهات فعالياتها. واشار الى احراز انجازات جسيمة في مجال ضمان زيادة كفاءة ادارة الدولة بتاسيس خدمة اسان من حيث زيادة النزاهة وتطبيق الابتكارات الحديثة.

وأعار القائم بأعمال سفارة العراق في البلد مكي ريسان المعموري اهتماما كبيرا لخبرة أذربيجان من خلال اسان خدمة في مجال تقديم الخدمات العامة مضيفا انهم مهتمون بتطيق هذه التجربة في العراق ايضا. وتمنى المسؤول العراقي دعم أذربيجان في مجال تحسين المجال المذكور في العراق مشيدا بالاعمال المنفذة في البلد من قبل الوكالة في مجال الحوكمة.

وجرت في لقاء منظم مع سفير اندونيسيا حامد مناقشة جهات مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الموقع عليها بين أسان خدمة ووزارة الاصلاحات الإدارية والبيروقراطية الاندونيسية عام 2017م .

واشار السفير الاندونيسي الى اهمية تدريبات نظمتها الوكالة الحكومية ضمن هذا التعاون لوفود اندونيسية متضمنة رؤساء ومسؤولين لمختلف الولايات والمدن الاندونيسية.

كما تعرف الضيفان على فعاليات مراكز أسان خدمة.