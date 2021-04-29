في إطار الجولة الاعلامية، قام الصحفيون بزيارة كهف آزيخ، كما غرسوا أشجار في قرية قره ممادلي بمقاطعة فضولي

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قامت مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بزيارة قرية آزيخ المحررة في مقاطعة خوجاوند وكهف آزيخ بتنظيم من وزارة البيئة والموارد الطبيعية.

كما تفيد أذرتاج أن رئيس خدمة حماية التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والموارد الطبيعية فيرودين علييف أبلغ الصحفيين أن كهف آزيخ هو أول مستوطنة في أذربيجان. يتضح هذا من خلال عظم الفك السفلي الأنثوي الذي تم العثور عليه هناك عمره 350-400 ألف سنة. تم اكتشاف عينات تاريخية من العصر الحجري القديم والعصر الحجري والعصر البرونزي في الكهف خلال الحفريات الأثرية. في عام 1968 أكتشف عظم الفك السفلي للمرأة. للأسف، في عام 1993 أجرى الأرمن حفريات أثرية غير قانونية وتم نقل العينات الأثرية المكتشفة هنا إلى دول أجنبية. تم العثور على أدوات العصر البرونزي المبكر هنا. بالإضافة إلى ذلك، يعد كهف آزيخ أحد المعالم الأثرية الستة القديمة لعلم الحفريات في أذربيجان.

قام الصحفيون في إطار الجولة الإعلامية بزراعة أكثر من 600 نوع مختلف من الأشجار على مساحة هكتار واحد في قرية قره ممادلي بمقاطعة فضولي.

قال نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية وقار كريموف أنه تجري عملية تقصي الحقائق بخصوص الأضرار التي ألحق الأرمن بالمساحات الخضراء في هذه المناطق خلال الاحتلال في أربع المجالات. يجري إحصاء الضرر وستقدم النتائج إلى السلطات المختصة للمطالبات ضد أرمينيا. بمجرد تطهير المناطق من الألغام سيتم إجراء إعادة التشجير على نطاق أوسع.