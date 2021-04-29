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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 67.07 دولار

    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٣٩]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 67.07 دولارا بعد ارتفاعه 1.75 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 67.07 دولار
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